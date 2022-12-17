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В РФ военком проговорился, что россияне будут служить вдвое дольше

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 15:41
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Военный комиссар подмосковных городов Михаил Фотин заявил, что в следующем году сроки службы в армии будут увеличены в полтора, а затем в два раза. После этого заявил, что это монтаж врагов.

Источник: Astra

Прямая речь Фотина: "Есть официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период - граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023-го будут служить два года.

Я считаю решение вполне логичным в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО".

Детали: После этого из эфира городского телеканала запись удалили.

Сам военком сказал журналистам, что его слова зависели от того, "как смонтировали материал", а затем сообщил, что кадры были сняты "два года назад".

Почему это важно: Очевидно, что военком проговорился, запись свежая, поэтому ее удалили с ютуба телеканала.

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Стоит отметить, два года назад не было и речи о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, о чем сообщает военком.

Темы: Росcиямобилизацияпропагандавойна
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