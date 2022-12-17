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Зеленський про двобій з Путіним: Готовий. Хоч завтра

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 15:05
Зеленський про двобій з Путіним: Готовий. Хоч завтра
Володимир Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський каже, що готовий стати до двобою з очільником РФ Володимиром Путіним.

Джерело: глава держави в інтерв'ю французькому телеканалу LCI

Пряма мова: "Справжній чоловік, якщо він хоче комусь щось сказати, або, наприклад, дати по пиці, він сам це робить, а не відправляє посередників. От якби до мене звернулись, я б посередників не шукав".

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Деталі: Так Зеленський прокоментував, що російський диктатор намагається передавати йому якісь меседжі через посередників, наприклад очільника Франції Еманнюеля Макрона.

На питання, чи готовий він вступити у фізичне "єдиноборство" з Путіним, Зеленський відповів: "Завжди готовий. Хоч завтра. Але це буде останній саміт президента Путіна".

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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