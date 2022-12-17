Зеленский о поединке с Путиным: Готов. Хоть завтра

Президент Владимир Зеленский говорит, что готов выйти на поединок с главой РФ Владимиром Путиным.

Источник: глава государства в интервью французскому телеканалу LCI

Прямая речь: "Настоящий мужчина, если он хочет кому-то что-то сказать, или, например, дать по морде, он сам это делает, а не отправляет посредников. Вот если бы ко мне обратились, я бы посредников не искал".

Детали: Так Зеленский прокомментировал, что российский диктатор пытается передавать ему какие-то месседжи через посредников, например главу Франции Эманнюэля Макрона.

На вопрос, готов ли он вступить в физическое "единоборство" с Путиным, Зеленский ответил: "Всегда готов. Хоть завтра. Но это будет последний саммит президента Путина".