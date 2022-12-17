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"Новорічний настрій": у російському Владивостоці виникла масштабна пожежа

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 15:41
Новорічний настрій: у російському Владивостоці виникла масштабна пожежа
ілюстративне фото Cullan Smith via Unsplash

У російському Владивостоці загорівся склад, пожежа охопила площу 2 тисячі квадратів.

Джерело: телеграм-канал Mash

Деталі: За даними Mash, горить склад кондитерської фабрики "Яшкіно".

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Усередині, зокрема, новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво і торти.

Дослівно: "Новорічний настрій зараз виглядає приблизно так само, як цей склад у Владивостоці. Горить близько 2 тисяч квадратів, покрівля обвалюється, на місці працює 12 одиниць техніки та 42 рятувальники. Постраждалих, попередньо, немає".

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Теми: Росіяпожежа
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