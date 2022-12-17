Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Новогоднее настроение": в российском Владивостоке возник масштабный пожар

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 16:41
иллюстративное фото Cullan Smith via Unsplash

В российском Владивостоке загорелся склад, пожар охватил площадь 2 тысячи квадратов.

Источник: телеграм-канал Mash

Детали: По данным Mash, горит склад кондитерской фабрики "Яшкино".

Внутри в том числе новогодние наборы конфет, пирожные, шоколад, печенья и торты.

Дословно: "Новогоднее настроение сейчас выглядит примерно так же, как этот склад во Владивостоке. Горит около 2 тысяч квадратов, кровля обрушается, на месте работает 12 единиц техники и 42 спасателя. Пострадавших, предварительно, нет".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоКадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира

фотоРоссияне готовятся к уличным боям в Мелитополе – мэр

Минобороны Британии показало кадры с учений украинских военных

видеоНа вокзале Киева установили елку, которая светится от кручения педалей

Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца

Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT

Все новости...
Росcия
Россия получила новую партию "Шахедов" – разведка
Путин хочет получить контроль над белорусским ОПК – подполье РБ
В РФ военком проговорился, что россияне будут служить вдвое дольше
Последние новости
17:21
фотоАвто упало с моста в Николаевской области, 5 погибших
17:02
Папа Римский написал прошение об отставке в случае ухудшения состояния здоровья
16:55
фото Россия перебросила в Беларусь еще пол сотни "Уралов"
16:45
С елками и без: как будут праздновать Новый год города Украины
16:27
Intel откладывает начало строительства завода по производству чипов в Германии
16:25
Британия привлечет 1200 военных на замену бригад скорой помощи во время забастовки
15:58
видеоКадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира
15:56
Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия
15:46
Компании Коломойского и Боголюбова начали оспаривать изъятие акций "Укрнафты" и "Укртатнафты"
15:23
фотоРоссияне готовятся к уличным боям в Мелитополе – мэр
Все новости...