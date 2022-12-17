"Новогоднее настроение": в российском Владивостоке возник масштабный пожар

В российском Владивостоке загорелся склад, пожар охватил площадь 2 тысячи квадратов.

Источник: телеграм-канал Mash



Детали: По данным Mash, горит склад кондитерской фабрики "Яшкино".



Внутри в том числе новогодние наборы конфет, пирожные, шоколад, печенья и торты.

Дословно: "Новогоднее настроение сейчас выглядит примерно так же, как этот склад во Владивостоке. Горит около 2 тысяч квадратов, кровля обрушается, на месте работает 12 единиц техники и 42 спасателя. Пострадавших, предварительно, нет".