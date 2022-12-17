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Росія отримала нову партію "Шахедів" – розвідка

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 16:05
Росія отримала нову партію Шахедів – розвідка
ілюстративне фото

Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "Шахедів" вочевидь менша". Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння".

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Деталі: Стосовно балістичних ракет іранського виробництва, Юсов зазначив, що розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агрессор докладає, щоб отримати ці ракети.

Водночас за даними ГУР, станом на зараз Росія їх ще не отримала.

Теми: РосіябезпілотникивійнаІран
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