Россия получила новую партию "Шахедов" – разведка

Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их экономнее.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "Шахедов" она явно меньше". Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение".

Реклама:

Детали: Относительно баллистических ракет иранского производства, Юсов отметил, что разведке известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном и чрезвычайных усилиях, которые агрессор прилагает, чтобы получить эти ракеты.

В то же время по данным ГУР, по состоянию на сейчас Россия их еще не получила.