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На Софійській площі починають прикрашати "ялинку незламності"

Катерина ТищенкоСубота, 17 грудня 2022, 17:07
ялинка на Софійській площі у Києві, фото з Telegram Віталія Кличка

На Софійській площі у Києві починають прикрашати новорічну "ялинку незламності".

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

 
ялинка на Софійській площі, фото з Telegram Кличка

Дослівно: "На Софійській площі вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.

Цього року головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме".

Деталі: Кличко зазначив, що ялинку прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

 

Мер нагадав, що цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

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Теми: Київсвяткування
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