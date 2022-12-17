На Софийской площади начинают украшать "елку несокрушимости"

На Софийской площади в Киеве начинают украшать новогоднюю "елку несокрушимости".

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Елка на Софийской площади, фото из Telegram Кличко

Дословно: "На Софийской площади уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости.

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В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в какой именно".

Детали: Кличко отметил, что елку украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синих и желтых цветов и белыми голубями. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

Мэр напомнил, что в этом году елку устанавливают и украшают за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит.

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Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет.