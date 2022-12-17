Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Софийской площади начинают украшать "елку несокрушимости"

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 16:07
На Софийской площади начинают украшать елку несокрушимости
елка на Софийской площади в Киеве, фото из Telegram Виталия Кличко

На Софийской площади в Киеве начинают украшать новогоднюю "елку несокрушимости".

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

 
Елка на Софийской площади, фото из Telegram Кличко

Дословно: "На Софийской площади уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости.

Реклама:

В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Ее украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в какой именно".

Детали: Кличко отметил, что елку украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синих и желтых цветов и белыми голубями. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

 

Мэр напомнил, что в этом году елку устанавливают и украшают за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит.

ВИДЕО ДНЯ

Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет.

Темы: Киевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: