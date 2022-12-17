Ердоган прокоментував засудження свого потенційного головного опонента на виборах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, що суди виправлять будь-які помилки, якщо такі є, у справі ув'язнення опозиційного мера Стамбула, а поки що турки не мають права ігнорувати судові рішення.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Остаточного рішення суду ще немає. Справа розглядатиметься в Апеляційному та Касаційному судах. Якщо суди припустилися помилки, її буде виправлено. Вони (опозиціонери. - Ред.) намагаються втягнути нас у цю гру", - сказав Ердоган.

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"Було багато судових рішень, які ми самі критикували, але це не дає нікому права ображати суддів або ігнорувати судові рішення", - додав Ердоган на мітингу в Мардіні на південному сході Туреччини.

У своїх перших прямих коментарях з приводу винесеного в середу вироку Екрему Імамоглу, потенційному супернику Ердогана на виборах, який був засуджений до двох років і семи місяців ув'язнення та заборони на політичну діяльність, Ердоган сказав, що йому все одно, хто буде кандидатом від опозиції на виборах в наступному році.

Імамоглу було притягнуто до відповідальності за образу державних службовців у 2019 році, коли він розкритикував рішення про відміну першого туру муніципальних виборів, які він виграв у однопартійця Ердогана.

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Вирок Імамоглу згуртував опозиційний блок довкола того, що опозиція розглядає як боротьбу за демократію, верховенство права та справедливість. Тисячі людей збиралися на мітинги на підтримку Імамоглу.

Критики кажуть, що судова система Туреччини прогинається під волю Ердогана, щоб покарати його опонентів. Уряд стверджує, що суди є незалежними.