Эрдоган прокомментировал осуждение своего потенциального главного оппонента на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что суды исправят любые ошибки, если таковые имеются, в деле заключения оппозиционного мэра Стамбула, а пока турки не имеют права игнорировать судебные решения.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Окончательного решения суда еще нет. Дело будет рассматриваться в Апелляционном и Кассационном судах. Если суды допустили ошибку, она будет исправлена. Они (оппозиционеры. - Ред.) пытаются втянуть нас в эту игру", - сказал Эрдоган.

"Было много судебных решений, которые мы сами критиковали, но это не дает никому права оскорблять судей или игнорировать судебные решения", - добавил Эрдоган на митинге в Мардине на юго-востоке Турции.

В своих первых прямых комментариях по поводу вынесенного в среду приговора Экрему Имамоглу, потенциальному сопернику Эрдогана на выборах, который был приговорен к двум годам и семи месяцам заключения и запрету на политическую деятельность, Эрдоган сказал, что ему все равно, кто будет кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году.

Имамоглу был привлечен к ответственности за оскорбление государственных служащих в 2019 году, когда он раскритиковал решение об отмене первого тура муниципальных выборов, которые он выиграл у однопартийца Эрдогана.

Приговор Имамоглу сплотил оппозиционный блок вокруг того, что оппозиция рассматривает как борьбу за демократию, верховенство права и справедливость. Тысячи людей собирались на митинги в поддержку Имамоглу.

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Критики говорят, что судебная система Турции прогибается под волю Эрдогана, чтобы наказать его оппонентов. Правительство утверждает, что суды являются независимыми.