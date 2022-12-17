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Умова Німеччини щодо передачі Україні танків діятиме і в наступному році - Шольц

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 18:26
Олаф Шольц, фото Getty Images

Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.

Про це у інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише "Європейська правда".

Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України та поставляє сучасне озброєння, таке як самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard ті новітні системи ППО Iris-T. 

"У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", - сказав Шольц.

Днями повідомлялося, що схвалення постачання західних бойових танків в Україну зростає серед громадян Німеччини, однак поки не досягло рівня у половину населення.

Раніше лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц виступив із вимогою, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Теми: Німеччиназброявійна
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