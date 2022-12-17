Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц

Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца и это условие сохранится и в следующем году.

Об этом в интервью изданию Süddeutsche Zeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда".

Шольц заверил, что Германия является одним из сильнейших сторонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные установки Gepard и новейшие системы ПВО Iris-T.

"Во всем этом мы придерживаемся трех четких принципов: Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики - и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", - сказал Шольц.

На днях сообщалось, что одобрение поставки западных боевых танков в Украину растет среди граждан Германии, однако пока не достигло уровня в половину населения.

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил с требованием, чтобы федеральное правительство поставило в Украину боевые танки и бронетранспортеры.