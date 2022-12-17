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ЧС-2022: Хорватія вдруге поспіль фінішує у трійці найкращих

Роман ПетренкоСубота, 17 грудня 2022, 19:01
photo getty

У матчі за третє місце на Чемпіонаті світу 2022 в Катарі 17 грудня Хорватія перемогла Марокко 2:1.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Тим часом як Хорватія знаходиться в статусі віцечемпіона ЧС-2018, Марокко є першою африканською командою в історії, яка грає на такому рівні.

Попри те, що Марокко провело чудовий чемпіонат – їй за весь турнір змогли забити лише чинні чемпіони світу французи у півфіналі, тут вони все ж не дограли.

Матч почався активно – вже на 8 хвилині хорвати відкривають рахунок, забивши гол після навісу зі штрафного.

Ще через 2 хвилини марокканці відповідають – також навісом, і також зі штрафного.

Після такого старту команди грали майже рівно: хорвати більше контролювали м’яч, але й гравці Марокко давали бій.

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Наприкінці першого тайму хорват Мирослав Оршич забиває гарним навісним ударом у дальній кут, і команда йде у роздягальню в статусі переможців 2:1.

Попри те, що марокканцям конче потрібно було відігруватися, в другому таймі відносно краще почали хорвати.

Вони більше тримали м’яч, гарно атакували розрізними передачами та часто виходили на половину поля суперника.

Наприкінці матчу Марокко перехопили ініціативу, і, здавалося, ось-ось зрівняють рахунок, проте Хорватія не втратила перемогу.

Загалом воротарі збірних працювали не дуже активно: марокканці завдали за 90 хвилин лише два удари у площину воріт, хорвати – чотири.

За даними спортивних ЗМІ, лідер та капітан хорватів Лука Модрич став першим польовим футболістом в історії чемпіонатів світу, який у 37-річному віці провів 7 матчів у рамках одного турніру. Раніше це вдавалося лише двом воротарям.

Теми: чемпіонат світуфутбол
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