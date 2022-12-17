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"Пунктів незламності" має стати утричі більше: уряд провів позачергове засідання

Катерина ТищенкоСубота, 17 грудня 2022, 19:40
ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ, ОБЛАШТОВАНИЙ РЯТУВАЛЬНИКАМИ, ФОТО ДСНС

Українська влада планує втричі збільшити кількість "Пунктів незламності", яких зараз функціонує більше 5 тисяч.

Джерело: Урядовий портал за підсумками позачергового засідання Кабміну в суботу

Пряма мова прем’єра Дениса Шмигаля: "Робота "Пунктів незламності" у всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.

Наразі вже функціонує понад 5 тис. "Пунктів незламності". Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі".

Деталі: Уряд під час позачергового засідання 17 грудня затвердив порядок організації та функціонування "Пунктів незламності", яким визначив їхні види, комплектацію та алгоритм розгортання.

Зокрема, "Пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, що розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.

"Пункти незламності" функціонують в цілодобовому режимі. Кожен в обов’язковому порядку мусить бути забезпечений: генераторами та пальним; автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо); засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink; зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб; запасами питної та технічної води; засобами особистої гігієни, туалетами тощо.

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До роботи в пунктах незламності можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен "Пункт незламності" має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.

Кабмін доручив головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, які задіяні в організації "Пунктів незламності", забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови. Крім того, віце-прем’єру — міністру інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

Теми: пункти незламностіКабінет міністрів
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