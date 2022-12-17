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"Пунктов несокрушимости" должно стать втрое больше: Кабмин провел внеочередное заседание

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 18:40
Пунктов несокрушимости должно стать втрое больше: Кабмин провел внеочередное заседание
ПУНКТ НЕСОКРУШИМОСТИ, ОБУСТРОЕННЫЙ СПАСАТЕЛЯМИ, ФОТО ГСЧС

Украинские власти планируют втрое увеличить количество "Пунктов несокрушимости", которых сейчас функционирует более 5 тысяч.

Источник: Правительственный портал по итогам внеочередного заседания Кабмина в субботу

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Работа "Пунктов несокрушимости" во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей при восстановлении поврежденной врагом инфраструктуры.

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В настоящее время уже функционирует более 5 тыс. "Пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое".

Детали: Правительство во время внеочередного заседания 17 декабря утвердило порядок организации и функционирования "Пунктов несокрушимости", которым определило их виды, комплектацию и алгоритм развертывания.

В частности, "Пункты несокрушимости" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения общины.

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"Пункты несокрушимости" функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть снабжен: генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и т.п.); средствами доступа в Интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и т.п.

К работе в пунктах несокрушимости могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. Каждый "Пункт несокрушимости" должна охранять полиция, добровольцы или служба охраны.

Кабмин поручил главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, которые задействованы в организации "Пунктов несокрушимости", обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления. Кроме того, вице-премьеру — министру инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.

Темы: пункты несокрушимостиКабинет министров
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