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Одна з країн НАТО допускає, що Путін готовий втратити до 300 тисяч солдатів - NYT

"Європейська правда"Субота, 17 грудня 2022, 18:47
Одна з країн НАТО допускає, що Путін готовий втратити до 300 тисяч солдатів - NYT
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент Росії Володимир Путін готовий втратити до 300 тисяч російських солдатів у війні проти України, стверджує одна з держав НАТО.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times про війну Путіна в Україні, повідомляє "Європейська правда".

Команда репортерів видання досліджувала одне з центральних питань війни в Україні: чому Росія так погано впоралася зі своїм вторгненням. 

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Як стверджується у матеріалі, минулого місяця російський високопосадовець заявив директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія не здасться, незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито або поранено. 

"Люди, які знають пана Путіна, кажуть, що він готовий жертвувати незліченними життями і скарбами стільки, скільки буде потрібно, і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену суворе послання: незалежно від того, скільки російських солдатів буде вбито або поранено на полі бою, Росія не буде здаватися", - пише видання.

"Один з членів НАТО попереджає союзників, що Путін може погодитися на загибель або поранення до 300 000 російських військовослужбовців - приблизно втричі більше, ніж ймовірні втрати на сьогоднішній день", - сказано у публікації.

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Між тим, через кілька днів після вторгнення Путін сказав лідеру Ізраїлю, що українці виявилися "жорсткішими, ніж мені казали". Але, як він попередив прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, "ми велика країна, і у нас є терпіння". 

Видання наголошує, що з перших днів вторгнення Путін приватно визнавав, що війна пішла не за планом.

Нагадаємо, глава Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори.

Теми: ПутінвійнаНАТОРосія
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