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Одна из стран НАТО допускает, что Путин готов потерять до 300 тысяч солдат - NYT

"Европейская правда"Суббота, 17 декабря 2022, 19:47
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин готов потерять до 300 тысяч российских солдат в войне против Украины, утверждает одно из государств НАТО.

Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает "Европейская правда".

Команда репортеров издания исследовала один из центральных вопросов войны в Украине: почему Россия так плохо справилась со своим вторжением. 

Как утверждается в материале, в прошлом месяце российский чиновник заявил директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что Россия не сдастся, независимо от того, сколько ее солдат будет убито или ранено. 

"Люди, которые знают господина Путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами столько, сколько потребуется, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену суровое послание: независимо от того, сколько российских солдат будет убито или ранено на поле боя, Россия не будет сдаваться", - пишет издание.

"Один из членов НАТО предупреждает союзников, что Путин может согласиться на гибель или ранения до 300 000 российских военнослужащих - примерно втрое больше, чем вероятные потери на сегодняшний день", - сказано в публикации.

Между тем, через несколько дней после вторжения Путин сказал лидеру Израиля, что украинцы оказались "жестче, чем мне говорили". Но, как он предупредил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, "мы большая страна, и у нас есть терпение". 

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Издание отмечает, что с первых дней вторжения Путин частно признавал, что война пошла не по плану.

Напомним, глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что на данный момент войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры.

Темы: ПутинвойнаНАТОРосcия
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