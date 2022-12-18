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Прикордоння Сумщини ворог атакував АГС і мінами – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 18 грудня 2022, 00:37
наслідки обстрілів у Сумській області, ілюстративне фото: telegram Живицького

Протягом дня ворог обстріляв прикордоння Сумської області з різних видів озброєння, усього було 20 прильотів.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема, Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів із АГС та ще 8 автоматних черг.

Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів. Було 2 прильоти.

У Зноб-Новгородській громаді 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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