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Пограничье Сумщины враг атаковал АГС и минами – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 декабря 2022, 23:37
Пограничье Сумщины враг атаковал АГС и минами – ОВА
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото: telegram Живицкого

В течение дня враг обстрелял приграничье Сумской области из различных видов вооружения, всего было 20 прилетов.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, Шалигинскую громаду россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Всего было 13 прилетов с АГС и еще 8 автоматных очередей.

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Середино-Будскую общину российские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета.

В Зноб-Новгородской громаде 5 вражеских мин разорвались на границе.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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