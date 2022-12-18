Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничье Сумщины враг атаковал АГС и минами – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 00:37
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото: telegram Живицкого

В течение дня враг обстрелял приграничье Сумской области из различных видов вооружения, всего было 20 прилетов.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, Шалигинскую громаду россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Всего было 13 прилетов с АГС и еще 8 автоматных очередей.

Середино-Будскую общину российские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета.

В Зноб-Новгородской громаде 5 вражеских мин разорвались на границе.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЗеленский позвал мир на специальный саммит этой зимой

видеоВ России снова масштабный пожар - на нефтегазовом месторождении

Аргентина после невероятного финала стала чемпионом мира после невероятного финала

Зеленский собирал Ставку - обсуждали ситуацию Беларуси

видеоКадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира

фотоРоссияне готовятся к уличным боям в Мелитополе – мэр

Все новости...
Сумская область
В селе Сумской области из колодца потекла нефть вместо воды
Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам
РФ утром около 40 раз обстреляла Сумскую область
Последние новости
00:27
В Мариуполе вооруженные зэки сбежали из армии оккупантов – советник мэра
00:01
В "Укрэнерго" предупредили о значительном дефиците электроэнергии в понедельник
23:42
Николаевскую область атакуют дроны-камикадзе, их сбивают – Ким
23:26
После массированного удара РФ уже 9 миллионам украинцев вернули свет – президент
23:15
Зеленский: Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им не поможет
22:53
Полиция Италии арестовала 4 подозреваемых по делу о новогодних нападениях в Милане
22:38
видеоЗеленский позвал мир на специальный саммит этой зимой
22:19
Турция заявила, что греческие самолеты пытались помешать ее учениям с НАТО
22:03
Оккупанты обстреляли Сумскую область - до 30 прилетов
21:31
Катар отвергает обвинения ЕС в коррупции и ставит под сомнение сотрудничество в энергетике
Все новости...