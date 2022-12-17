Пограничье Сумщины враг атаковал АГС и минами – ОВА

В течение дня враг обстрелял приграничье Сумской области из различных видов вооружения, всего было 20 прилетов.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, Шалигинскую громаду россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Всего было 13 прилетов с АГС и еще 8 автоматных очередей.

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Середино-Будскую общину российские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета.

В Зноб-Новгородской громаде 5 вражеских мин разорвались на границе.

Обошлось без пострадавших и разрушений.