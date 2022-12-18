Австрія назвала Голодомор "жахливим злочином"

В Австрії Національна рада ухвалила постанову, якою Голодомор 1932-1933 в Україні років названо "жахливим злочином" сталінського режиму.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Документ під назвою "Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення" було прийнято одноголосно, "за" проголосували усі парламентські фракції.

У пропозиції щодо постанови згадується про відзначення 90-х роковин Голодомору, який названо "жорстоким голодом, який був зумисно та систематично спровокований Радянським Союзом проти цивільного населення, переважно на території України у 1932-1933 роках і який, за різними підрахунками, забрав життя від 3,5 до 7 млн осіб".

Також було зазначено, що в ті часи "цей жахливий злочин" був проігнорований світовою громадськістю, а одним з небагатьох західних діячів, які протестували проти Голодомору у 1930-х роках, був тодішній віденський кардинал Теодор Інніцер.

Підписанти документа з різних парламентських партій заявили про своє визнання "жахливого злочину Голодомору" та наголосили на важливості внеску такого визнання в аналіз злочинів 20-го століття як центрального елементу в осмисленні минулого". Також у ньому зазначається про "використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України".

У прийнятій постанові Національна рада пропонує федеральному уряду, зокрема федеральному міністру європейських та міжнародних справ, "продовжувати й надалі в рамках перевіреного австрійського шляху діалогу виступати за те, щоб голод та дефіцит не використовувалися як зброя проти цивільного населення або як засіб тиску на уряди, а також підкреслювати паралелі між історією та сьогоденням і засуджувати відповідні злочини".

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Перед цим серед австрійських парламентаріїв відбулася дискусія щодо того, чи називати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. На підтримку визначення "геноцид" чітко виступили в ліберальній опозиційній партії NEOS. Також речниця партії "Зелені" (входить до урядової коаліції) Єва Ернст-Дзідзич заявила про те, що "з історико-політичної точки зору" це був злочин проти людяності та геноцид.

Між тим, проти визначення "геноцид" виступили у правопопулістській та проросійській Австрійській партії свободи. Також не підтримали визначення "геноцид" і в опозиційній Соціал-демократичній партії Австрії.

Щодо Австрійської народної партії на чолі з канцлером Карлом Негаммером, то там також не знайшлося спільної рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Водночас, один з депутатів партії Мартін Енгельберг під свого виступу у парламенті у ході розгляду постанови про Голодомор заявив, що наразі має сенс говорити про його "історико-політичну кваліфікацію" як геноцид.