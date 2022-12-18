Австрия назвала Голодомор "ужасным преступлением"

В Австрии Национальный совет принял постановление, которым Голодомор 1932-1933 в Украине годов назван "ужасным преступлением" сталинского режима.

Источник: Укринформ

Детали: Документ под названием "О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения" был принят единогласно, "за" проголосовали все парламентские фракции.

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В предложении по постановлению упоминается о праздновании 90-й годовщины Голодомора, который назван "жестоким голодом, который был умышленно и систематически спровоцирован Советским Союзом против гражданского населения, преимущественно на территории Украины в 1932-1933 годах и который, по разным подсчетам, унес жизни от 3,5 до 7 млн человек".

Также было отмечено, что в те времена "это ужасное преступление" было проигнорировано мировой общественностью, а одним из немногих западных деятелей, которые протестовали против Голодомора в 1930-х годах, был тогдашний венский кардинал Теодор Инницер.

Подписанты документа из разных парламентских партий заявили о своем признании "ужасного преступления Голодомора" и отметили важность вклада такого признания в анализ преступлений 20-го века как центрального элемента в осмыслении прошлого". Также в нем отмечается об "использовании голода как оружия в нынешней российской агрессивной войне против Украины".

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В принятом постановлении Национальный совет предлагает федеральному правительству, в частности федеральному министру европейских и международных дел, "продолжать и в дальнейшем в рамках проверенного австрийского пути диалога выступать за то, чтобы голод и дефицит не использовались как оружие против гражданского населения или как средство давления на правительства, а также подчеркивать параллели между историей и настоящим и осуждать соответствующие преступления".

Перед этим среди австрийских парламентариев состоялась дискуссия относительно того, называть ли геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. В поддержку определения "геноцид" четко выступили в либеральной оппозиционной партии NEOS. Также пресс-секретарь партии "Зеленые" (входит в правительственную коалицию) Ева Эрнст-Дзидзич заявила о том, что "с историко-политической точки зрения" это было преступление против человечности и геноцид.

Между тем, против определения "геноцид" выступили в правопопулистской и пророссийской Австрийской партии свободы. Также не поддержали определение "геноцид" и в оппозиционной Социал-демократической партии Австрии.

Что касается Австрийской народной партии во главе с канцлером Карлом Негаммером, то там также не нашлось общего решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

В то же время, один из депутатов партии Мартин Энгельберг во время своего выступления в парламенте в ходе рассмотрения постановления о Голодоморе заявил, что сейчас имеет смысл говорить о его "историко-политической квалификации" как геноцида.