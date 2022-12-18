Британія підтвердила відправку високоточних ракет Brimstone 2 в Україну
Неділя, 18 грудня 2022, 01:48
Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2.
Джерело: Міністерство оборони Британії у Twitter
Дослівно: "У рамках пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2.
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Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу".
🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
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