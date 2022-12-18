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Британія підтвердила відправку високоточних ракет Brimstone 2 в Україну

Ольга Глущенко Неділя, 18 грудня 2022, 02:48
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Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2.

Джерело: Міністерство оборони Британії у Twitter

Дослівно: "У рамках пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2.

Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу".

Теми: Велика Британіязброявійна
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