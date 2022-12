Британия подтвердила отправку высокоточных ракет Brimstone 2 в Украину

Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter

Дословно: "В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2.

Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления".

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm