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Північна Корея запустила дві балістичні ракети з різницею в часі менше години

Ольга Глущенко Неділя, 18 грудня 2022, 06:50
ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Північна Корея запустила пару балістичних ракет в неділю в напрямку Японського моря.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Це стало першим випробуванням за місяць і відбулося через два дні після того, як вона заявила, що провела важливе випробування, необхідне для створення більш мобільної, потужної міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для нанесення удару по континентальній частині США.

Військові Південної Кореї виявили запуск двох північнокорейських балістичних ракет зі свого північно-західного району Тончхангрі. Ракети пролетіли через всю країну в напрямку її східних вод, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

У заяві сказано, що ракети були випущені з інтервалом близько 50 хвилин.

Кожна з ракет пролетіла 500 км, найвища точка, якої сягнули заввишки, становить 550 км.

Теми: Північна Корея
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