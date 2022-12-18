Північна Корея запустила дві балістичні ракети з різницею в часі менше години

Північна Корея запустила пару балістичних ракет в неділю в напрямку Японського моря.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Це стало першим випробуванням за місяць і відбулося через два дні після того, як вона заявила, що провела важливе випробування, необхідне для створення більш мобільної, потужної міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для нанесення удару по континентальній частині США.

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Військові Південної Кореї виявили запуск двох північнокорейських балістичних ракет зі свого північно-західного району Тончхангрі. Ракети пролетіли через всю країну в напрямку її східних вод, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

У заяві сказано, що ракети були випущені з інтервалом близько 50 хвилин.

Кожна з ракет пролетіла 500 км, найвища точка, якої сягнули заввишки, становить 550 км.