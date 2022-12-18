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Северная Корея запустила две баллистические ракеты с разницей во времени менее часа

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 05:50
Северная Корея запустила две баллистические ракеты с разницей во времени менее часа
иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

Северная Корея запустила пару баллистических ракет в воскресенье в направлении Японского моря.

Источник: The Associated Press

Детали: Это стало первым испытанием за месяц и произошло через два дня после того, как она заявила, что провела важное испытание, необходимое для создания более мобильной, мощной межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для нанесения удара по континентальной части США.

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Военные Южной Кореи обнаружили запуск двух северокорейских баллистических ракет из своего северо-западного района Тончхангри. Ракеты пролетели через всю страну в направлении ее восточных вод, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В заявлении сказано, что ракеты были выпущены с интервалом около 50 минут.

Каждая из ракет пролетела 500 км, самая высокая точка, которой достигли в высоту, составляет 550 км.

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Темы: Северная Корея
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