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Северная Корея запустила две баллистические ракеты с разницей во времени менее часа

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 06:50
иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

Северная Корея запустила пару баллистических ракет в воскресенье в направлении Японского моря.

Источник: The Associated Press

Детали: Это стало первым испытанием за месяц и произошло через два дня после того, как она заявила, что провела важное испытание, необходимое для создания более мобильной, мощной межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для нанесения удара по континентальной части США.

Военные Южной Кореи обнаружили запуск двух северокорейских баллистических ракет из своего северо-западного района Тончхангри. Ракеты пролетели через всю страну в направлении ее восточных вод, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В заявлении сказано, что ракеты были выпущены с интервалом около 50 минут.

Каждая из ракет пролетела 500 км, самая высокая точка, которой достигли в высоту, составляет 550 км.

Темы: Северная Корея
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