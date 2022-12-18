Молдова призупинила ліцензію 6 телеканалів, які дезінформували про війну в Україні

У Молдові призупинили ліцензію шести російськомовних телеканалів, які зокрема поширювали дезінформацію про події у Молдові та про російсько-українську війну.

Джерело: урядовий сайт Молдови

Деталі: В оприлюдненому документі йдеться про те, що таке рішення прийняте "з метою захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення неправдивої інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".

Ліцензії призупинено на підставі переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції, а також численні висновки Аудіовізуальної ради Молдови щодо відсутності на цих каналах "коректної інформації у висвітленні національних подій, а також війни в Україні".

Призупинення мовлення стосується 6 каналів: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.