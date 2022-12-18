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Молдова призупинила ліцензію 6 телеканалів, які дезінформували про війну в Україні

Ольга Глущенко Неділя, 18 грудня 2022, 04:46
Молдова призупинила ліцензію 6 телеканалів, які дезінформували про війну в Україні
прапор Молдови, фото wikipedia

У Молдові призупинили ліцензію шести російськомовних телеканалів, які зокрема поширювали дезінформацію про події у Молдові та про російсько-українську війну.

Джерело: урядовий сайт Молдови

Деталі: В оприлюдненому документі йдеться про те, що таке рішення прийняте "з метою захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення неправдивої інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".

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Ліцензії призупинено на підставі переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції, а також численні висновки Аудіовізуальної ради Молдови щодо відсутності на цих каналах "коректної інформації у висвітленні національних подій, а також війни в Україні".

Призупинення мовлення стосується 6 каналів: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.

Теми: МолдоваЗМІвійнаУкраїна
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