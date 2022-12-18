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Молдова приостановила лицензию 6 телеканалов, которые дезинформировали о войне в Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 04:46
Молдова приостановила лицензию 6 телеканалов, которые дезинформировали о войне в Украине
флаг Молдовы, фото wikipedia

В Молдове приостановили лицензию шести русскоязычных телеканалов, которые в частности распространяли дезинформацию о событиях в Молдове и о российско-украинской войне.

Источник: правительственный сайт Молдовы

Детали: В обнародованном документе говорится, что такое решение принято "с целью защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения ложной информации или попыток манипулирования общественным мнением".

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Лицензии приостановлены на основании перечня физических и юридических лиц, в отношении которых применены международные санкции, а также многочисленные выводы Аудиовизуального совета Молдовы об отсутствии на этих каналах "корректной информации в освещении национальных событий, а также войны в Украине".

Приостановление вещания касается 6 каналов: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.

Темы: МолдоваСМИвойнаУкраина
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