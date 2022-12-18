Молдова приостановила лицензию 6 телеканалов, которые дезинформировали о войне в Украине

В Молдове приостановили лицензию шести русскоязычных телеканалов, которые в частности распространяли дезинформацию о событиях в Молдове и о российско-украинской войне.

Источник: правительственный сайт Молдовы

Детали: В обнародованном документе говорится, что такое решение принято "с целью защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения ложной информации или попыток манипулирования общественным мнением".

Лицензии приостановлены на основании перечня физических и юридических лиц, в отношении которых применены международные санкции, а также многочисленные выводы Аудиовизуального совета Молдовы об отсутствии на этих каналах "корректной информации в освещении национальных событий, а также войны в Украине".

Приостановление вещания касается 6 каналов: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.