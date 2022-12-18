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На окупованому Запоріжжі запроваджують цілодобову комендантську годину – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 18 грудня 2022, 06:44
На окупованому Запоріжжі запроваджують цілодобову комендантську годину – штаб
Бердянськ, фото Запорізької ОВА

У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Запорізької області росіяни запроваджують цілодобову комендантську годину.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

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Так у населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – із 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року".

Теми: Запорізька областьокупаціяРосіявійна
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