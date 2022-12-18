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На оккупированном Запорожье вводят круглосуточный комендантский час – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 07:44
Бердянск, фото Запорожской ОВА

В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне вводят круглосуточный комендантский час.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области.

Так в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск - с 30 декабря 2022 по 03 января 2023 года".

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Темы: Запорожская областьоккупацияРосcиявойна
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