Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог ударив по Нікополю з важкої артилерії, є постраждалий

Ольга Глущенко Неділя, 18 грудня 2022, 07:58
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

За ніч росіяни 5 разів обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу – він лишився лікуватися вдома".

Деталі: Резніченко уточнив, що в місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди і гімназія.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники

оновлено о 07:00У Києві прогриміли вибухи, над містом збили близько 15 "Шахедів"

відеоЗеленський покликав світ на спеціальний саміт цієї зими

відеоУ Росії знову масштабна пожежа – на нафтогазовому родовищі

Аргентина після неймовірного фіналу стала чемпіоном світу

Зеленський збирав Ставку – обговорювали ситуацію Білорусі

Усі новини...
Дніпропетровська область
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали тіло півторарічної дитини – ОВА
Через російські ракетні удари на Дніпропетровщині були заблоковані у шахтах 3 тисячі гірників
У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 3-х, а поранених – до 13-ти
Останні новини
08:37
Данілов: Росіяни пройшли межу по нормативах використання ракет, ще 3 -4 атаки – і нічого не лишиться
08:20
Розвідка Британії оцінила тактику "Вагнера" під Бахмутом: новобранці - витратний матеріал
08:09
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами і "Градами", важкою артилерією, багато руйнувань
07:52
За ніч Сили оборони знищили 30 ворожих дронів – повітряники
07:19
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів – зведення
06:56
Ворожі дрони на Київщині пошкодили об’єкти інфраструктури, є постраждалі – ОВА
06:35
оновлено о 07:00У Києві прогриміли вибухи, над містом збили близько 15 "Шахедів"
04:10
«Спорт поза політикою – це лицемірство»: Кулеба розкритикував відмову ФІФА транслювати звернення Зеленського
03:36
оновлено о 05:55На Київщині працює ППО, область атакують дрони – ОВА
02:11
Маск запустив голосування, чи має він піти з посади керівника Twitter
Усі новини...