Ворог ударив по Нікополю з важкої артилерії, є постраждалий

За ніч росіяни 5 разів обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

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У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу – він лишився лікуватися вдома".

Деталі: Резніченко уточнив, що в місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди і гімназія.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали.