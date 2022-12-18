Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии, есть пострадавший

За ночь россияне 5 раз обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Поцелили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской.

В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь - он остался лечиться дома".

Детали: Резниченко уточнил, что в городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.

В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах люди не пострадали.