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Донеччина: за добу Росія вбила одного мирного мешканця, іншого поранила

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 08:12
жертви на Донеччині за 17 грудня, графіка з Telegram Кириленка

За суботу внаслідок російських обстрілів на Донеччині один мирний мешканець загинув, ще одного поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Часовому Яру.

Ще 1 людина в області дістала поранення".

Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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