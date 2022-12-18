Донеччина: за добу Росія вбила одного мирного мешканця, іншого поранила
Неділя, 18 грудня 2022, 07:12
За суботу внаслідок російських обстрілів на Донеччині один мирний мешканець загинув, ще одного поранено.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Дослівно: "За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Часовому Яру.
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Ще 1 людина в області дістала поранення".
Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.