Донеччина: за сутки Россия убила одного мирного жителя, другого ранила
Воскресенье, 18 декабря 2022, 08:12
За субботу в результате российских обстрелов в Донецкой области один мирный житель погиб, еще один ранен.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 17 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Часовом Яру.
Еще 1 человек в области получил ранения".
Детали: Кириленко традиционно напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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