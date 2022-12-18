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Донеччина: за сутки Россия убила одного мирного жителя, другого ранила

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 07:12
Донеччина: за сутки Россия убила одного мирного жителя, другого ранила
жертвы в Донецкой области за 17 декабря, графика из Telegram Кириленко

За субботу в результате российских обстрелов в Донецкой области один мирный житель погиб, еще один ранен.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 17 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Часовом Яру.

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Еще 1 человек в области получил ранения".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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