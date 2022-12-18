Британська розвідка прокоментувала "мистецькі десанти" РФ для військових

Британська розвідка вбачає в ідеї "мистецьких десантів" для російських військових, які воюють в Україні, продовження радянської традиції, та ставить під сумнів, що це відволіче їх від проблем.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 18 грудня, пише "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що минулого тижня Міноборони РФ заявило про заснування "фронту творчих бригад" для того, щоб піднімати моральний дух військових, до яких мають залучати оперних співаків, акторів, циркачів; перед тим росіян закликали передавати на фронт музичні інструменти.

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"Військова музика та організація розваг для військових на передовій має тривалу традицію у багатьох арміях світу, але у Росії тісно пов’язана з радянською концепцією ідеологічно-політичного виховання. Низький моральний дух майже точно продовжує бути великою проблемою серед великої частки російських військ. Але солдатів турбують передусім великі втрати, проблеми з лідерством, оплатою, спорядженням, нерозуміння цілей війни. І "творчі бригади" навряд чи суттєво зменшать ці тривоги", - зазначають в огляді.

В огляді за суботу розповідали, що Росія змінила місце запуску іранських дронів через те, що вважає Крим вразливим.