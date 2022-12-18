Британская разведка прокомментировала "художественные десанты" РФ для военных

Британская разведка видит в идее "художественных десантов" для российских военных, воюющих в Украине, продолжение советской традиции, и ставит под сомнение, что это отвлечет их от проблем.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 18 декабря, пишет "Европейская правда".

Разведка напоминает, что на прошлой неделе Минобороны РФ заявило о cоздании "фронта творческих бригад" для того, чтобы поднимать моральный дух военных. В них собираются задействовать оперных певцов, актеров, циркачей. Перед тем россиян призвали передавать на фронт музыкальные инструменты.

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"Военная музыка и организация развлечений для военных на передовой имеет длительную традицию во многих армиях мира, но в России тесно связана с советской концепцией идеологически-политического воспитания. Низкий моральный дух почти наверняка продолжает быть большой проблемой среди большой части российских войск. Но солдат беспокоят прежде всего большие потери, проблемы с лидерством, оплатой, снаряжением, непонимание целей войны. И "творческие бригады" вряд ли существенно уменьшат эти тревоги", - отмечают в обзоре.

В обзоре за субботу рассказывали, что Россия изменила место запуска иранских дронов из-за того, что считает Крым уязвимым.