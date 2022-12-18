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Прем’єр Польщі переконує ЄС швидше завершити суперечку щодо грошей через російську загрозу

"Європейська правда"Неділя, 18 грудня 2022, 08:19
Прем’єр Польщі переконує ЄС швидше завершити суперечку щодо грошей через російську загрозу
Матеуш Моравецький, фото Getty Images

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що суперечку з євроінституціями довкола європейських коштів для Польщі варто завершити якнайшвидше у зв’язку з російською загрозою.

Заяву він опублікував у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

"Росія зараз є загрозою для нашої свободи. Проти Європи ведуть економічну, гібридну, інформаційну війну, є проблеми з інфляцією, цінами на енергоносії… Суперечка з Єврокомісією має завершитися, тому що справжній конфлікт зараз триває на схід від Польщі", - зауважив прем’єр. 

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Моравецький продовжив, що від отримання Польщею європейських грошей опосередковано залежить і посилення її власної обороноздатності, і колективна безпека західних союзників.

Він також згадав сили, які "бажають Польщі і нашому політичному табору недоброго" та буцімто сподіваються, що суперечку з Єврокомісією так і не вдасться вирішити і досі намагаються завадити компромісу. 

"Ми маємо швидко вийти з цього глухого кута, тому що зворотній відлік з агресивними планами Росії все ще не спиняється… Для нас важливо посилювати економіку Польщі, обороноздатність країни, нашу армію, наше військо, модернізувати зброю, виробляти зброю у Польщі і купувати за кордоном. Що зараз справді важливо - оборона, оборона і ще раз оборона", - заявив Матеуш Моравецький.

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Також днями Моравецький, коментуючи корупційне розслідування у Європарламенті, заявив, що за таких умов євроінституції не мають "повчати Польщу" щодо стандартів верховенства права.

Більше про деталі суперечки між Варшавою та Брюсселем читайте у статті: Суперечка ціною в 35 млрд євро: чи піде Польща на загострення конфлікту з ЄС.

Теми: ПольщаЄСгрошіРосія
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