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Премьер Польши убеждает ЕС быстрее завершить спор о деньгах из-за российской угрозы

"Европейская правда"Воскресенье, 18 декабря 2022, 09:19
Матеуш Моравецкий, фото Getty Images

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что спор с евроинститутами вокруг средств для его страны следует завершить как можно быстрее в связи с российской угрозой.

Заявление он опубликовал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

"Россия сейчас является угрозой для нашей свободы. Против Европы ведут экономическую, гибридную, информационную войну, есть проблемы с инфляцией, ценами на энергоносители... Спор с Еврокомиссией должен завершиться, потому что главный конфликт сейчас идет восточнее Польши", - отметил премьер.

Моравецкий продолжил, что от получения Польшей европейских денег косвенно зависит и усиление ее собственной обороноспособности, и коллективная безопасность западных союзников.

Он также упомянул силы, которые "желают Польше и нашему политическому лагерю недоброго" и якобы надеются, что спор с Еврокомиссией так и не удастся решить и до сих пор пытаются помешать компромиссу.

"Мы должны быстро выйти из этого тупика, потому что обратный отсчет с агрессивными планами России все еще не останавливается... Для нас важно усиливать экономику Польши, обороноспособность страны, нашу армию, наше войско, модернизировать оружие, производить оружие в Польше и покупать за рубежом. Что сейчас действительно важно - оборона, оборона и еще раз оборона", - заявил Моравецкий.

Также на днях Моравецкий, комментируя коррупционное расследование в Европарламенте, заявил, что в таких условиях евроинституты не должны "поучать Польшу" относительно стандартов верховенства права.

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Больше о деталях спора между Варшавой и Брюсселем читайте в статье Спор ценой в 35 млрд евро: пойдет ли Польша на обострение конфликта с ЕС.

Темы: ПольшаЕСденьгиРосcия
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