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Майже 600 окупантів і два танки: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 08:36
Майже 600 окупантів і два танки: у Генштабі назвали втрати ворога за добу
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу втрати ворога орієнтовно склали 590 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2987 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1948 (+1) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 174 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Теми: Генштабвійна
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