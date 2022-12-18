Майже 600 окупантів і два танки: у Генштабі назвали втрати ворога за добу
Неділя, 18 грудня 2022, 08:36
За минулу добу втрати ворога орієнтовно склали 590 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2987 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
- артилерійських систем – 1948 (+1) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 174 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.