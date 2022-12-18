Почти 600 оккупантов и два танка: в Генштабе назвали потери врага за сутки
Воскресенье, 18 декабря 2022, 08:36
За минувшие сутки потери врага ориентировочно составили 590 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 98280 (+590) человек ликвидировано
- танков - 2987 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
- специальная техника - 174 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.