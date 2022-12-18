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Почти 600 оккупантов и два танка: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 09:36
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки потери врага ориентировочно составили 590 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 98280 (+590) человек ликвидировано
  • танков - 2987 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
  • специальная техника - 174 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Темы: Генштабвойна
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