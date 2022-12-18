Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти 600 оккупантов и два танка: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 08:36
Почти 600 оккупантов и два танка: в Генштабе назвали потери врага за сутки
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки потери врага ориентировочно составили 590 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 98280 (+590) человек ликвидировано
  • танков - 2987 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5963 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1948 (+1) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1649 (+1),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
  • специальная техника - 174 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
Два ракетных и полсотни авиаударов нанесли россияне в субботу по Украине
Россияне безуспешно пытались наступать на 3 направлениях – сводка Генштаба
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: