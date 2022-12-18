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На Харківщині працівник ДСНС підірвався на міні, він у важкому стані

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 09:46
ілюстративне фото МінТОТ

У Чугуївському районі Харківщини на міні підірвався працівник ДСНС, він перебуває в тяжкому стані.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні".

Деталі: Синєгубов наголосив, що окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня. Із вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу в області окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних районів, зокрема: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби – без постраждалих.

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Теми: Харківська областьмінуванняДСНС
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