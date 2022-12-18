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На Харьковщине работник ГСЧС подорвался на мине, он в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 09:46
иллюстративное фото МинВОТ

В Чугуевском районе Харьковщины на мине подорвался работник ГСЧС, он находится в тяжелом состоянии.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу".

Детали: Синегубов отметил, что оккупанты на Харьковщине заминировали огромное количество территорий, процесс разминирования продолжается ежедневно. С сентября пиротехники уничтожили почти 47 тысяч взрывоопасных предметов.

За минувшие сутки в области оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов, в частности: Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная и др. На Купянском направлении под огнем россиян были районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального. В течение суток – без пострадавших.

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Темы: Харьковская областьминированиеГСЧС
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