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Глава МЗС Німеччини: Перемир’я на умовах Росії не покращить становище українців

"Європейська правда"Неділя, 18 грудня 2022, 10:35
Анналена Бербок, фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить надії на припинення війни в Україні найближчим часом, та наголошує, що перемир'я на умовах Росії не покращить ситуацію для українців.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це вона сказала в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

Бербок сказала, що не бачить надії на призупинення бойових дій у війні РФ проти України на свята та ніяких ознак того, що Росія збирається відступити. 

Вона зазначила, що не вважає виходом перемир’я на умовах Кремля, тому що це "не припинило би жахіття для українського народу, а навпаки". Бербок наголосила, що у найгіршому становищі перебувають люди на окупованих територіях. "Щоденно вони живуть у страху, що їх можуть викрасти, катувати і вбити російські окупаційні війська", - зазначила глава МЗС, нагадавши також, що на тому боці лінії фронту також проблеми з доступом до базових комунальних послуг і туди не потрапляє міжнародна гуманітарна допомога.

"Цю війну почав ніхто інший як Путін, і якщо Путін захоче, війна може закінчитися хоч завтра", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц у суботу заявив, що для припинення війни Росії проти України необхідні переговори з Кремлем, але Путін має "закінчити війну, вивести війська і цим створити можливість для взаєморозуміння".

Теми: Німеччинавійна
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