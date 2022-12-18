Глава МЗС Німеччини: Перемир’я на умовах Росії не покращить становище українців

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить надії на припинення війни в Україні найближчим часом, та наголошує, що перемир'я на умовах Росії не покращить ситуацію для українців.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це вона сказала в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

Бербок сказала, що не бачить надії на призупинення бойових дій у війні РФ проти України на свята та ніяких ознак того, що Росія збирається відступити.

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Вона зазначила, що не вважає виходом перемир’я на умовах Кремля, тому що це "не припинило би жахіття для українського народу, а навпаки". Бербок наголосила, що у найгіршому становищі перебувають люди на окупованих територіях. "Щоденно вони живуть у страху, що їх можуть викрасти, катувати і вбити російські окупаційні війська", - зазначила глава МЗС, нагадавши також, що на тому боці лінії фронту також проблеми з доступом до базових комунальних послуг і туди не потрапляє міжнародна гуманітарна допомога.

"Цю війну почав ніхто інший як Путін, і якщо Путін захоче, війна може закінчитися хоч завтра", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц у суботу заявив, що для припинення війни Росії проти України необхідні переговори з Кремлем, але Путін має "закінчити війну, вивести війська і цим створити можливість для взаєморозуміння".