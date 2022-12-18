Глава МИД Германии: Перемирие на условиях России не улучшит положение украинцев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит надежды на прекращение войны в Украине в ближайшее время и подчеркивает, что перемирие на условиях России не улучшит ситуацию для украинцев.

Как сообщают немецкие СМИ, об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Бербок сказала, что не видит надежды на приостановление боевых действий в войне РФ против Украины на праздники и никаких признаков того, что Россия собирается отступить.

Она отметила, что не считает выходом перемирие на условиях Кремля, потому что это "не прекратило бы ужасы для украинского народа, а наоборот". Бербок отметила, что в самом худшем положении находятся люди на оккупированных территориях. "Ежедневно они живут в страхе, что их могут похитить, пытать и убить российские оккупационные войска", - отметила глава МИД, напомнив также, что на той стороне линии фронта также проблемы с доступом к базовым коммунальным услугам и туда не попадает международная гуманитарная помощь.

"Эту войну начал никто иной как Путин, и если Путин захочет, война может закончиться хоть завтра", - отметила глава МИД Германии.

Напомним, канцлер Олаф Шольц в субботу заявил, что для прекращения войны России против Украины необходимы переговоры с Кремлем, но Путин должен "закончить войну, вывести войска и этим создать возможность для взаимопонимания".