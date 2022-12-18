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Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 10:14
Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск назвал войну в Украине глобальной и не верит, что она закончится в ближайшей перспективе.

Источник: Папа Римский в интервью испанской газете АВС

Прямая речь: "Я не вижу конца в ближайшей перспективе, потому что это глобальная война. Давайте не будем забывать об этом. Есть много рук, помешивающих котел войны. Это глобально.

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Я думаю, что война начинается тогда, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое".

Детали: По словам Папы Франциска, Ватикан делает все, что может, но "они не слушают".

"То, что происходит в Украине, ужасает. Там так много жестокости. Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать", - добавил он.

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Темы: Папа Римскийвойна
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