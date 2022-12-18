Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстрілювали 8 областей: за добу 4 загиблих цивільних – дані ОВА

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 10:47
Росіяни обстрілювали 8 областей: за добу 4 загиблих цивільних – дані ОВА
Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото з Telegram заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

Російські військові 17 грудня продовжували обстрілювати мирні населені пункти і критичну інфраструктуру у восьми областях України – зафіксовано багато руйнувань, щонайменше 4 цивільних загинули.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9:00 18 грудня

Деталі: Сумщина: протягом дня 17 грудня ворог обстріляв прикордоння із різних видів озброєння. Усього було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Реклама:

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Темирівка, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Новомиколаївка, Білогір'я, Ольгівське, Преображенка, Плавні. Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: росіяни 5 разів за ніч били по Нікопольщині. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік, надана медична допомога. У місті пошкоджені 5 приватних будинків, кілька господарських споруд та гімназія. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах без постраждалих. Наслідки атак ще з’ясовуються.

Харківщина: по області окупанти наносили артилерійські удари по прикордонних районах області, без постраждалих. У Чугуївському районі підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Луганська область: росіяни атакували в районах Стельмахівки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали райони Невського, Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Діброву і Червонопопівку. Ситуація в області напружена.

Донеччина: протягом доби тривали активні бойові дії поблизу Бахмута й Авдіївки. Росіяни постійно обстрілювали Курахівську громаду – били по об'єктах критичної інфраструктури. Ситуація в області залишається складною, проте поступово відновлюється електропостачання та зв'язок. За минулу добу на Донеччині: 1 загиблий, 1 поранений.

Миколаївська область: минулої доби ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: ворог продовжує обстрілювати населені пункти області вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, вогневого впливу, зокрема, зазнали райони населених пунктів Козацьке, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Республіканець, Новокаіри, Чарівне, Ольгівка та Херсон. Минулої доби російські загарбники завдали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Також окупанти з міномета обстріляли передмістя Херсону, село Степанівку. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні. Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Загалом у Херсонській області минулої доби через ворожі обстріли 3 людини загинули, 6 дістали поранення.

Крім того, російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку. Загиблих чи поранених немає.

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. Тривають роботи із розчищення доріг. Вибухотехніки Нацполіції обстежили 8 гектарів територій, вилучили 377 вибухонебезпечних предметів, знищили – 3. Піротехніки ДСНС обстежили 10 гектарів територій, вилучили та знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів.

Відносно спокійно і без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Київській та Черкаській областях.

Теми: Українавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Україна
Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: