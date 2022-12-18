Россияне обстреливали 8 областей: за сутки 4 погибших гражданских – данные ОВА

Российские военные 17 декабря продолжали обстреливать мирные населенные пункты и критическую инфраструктуру в восьми областях Украины – зафиксировано много разрушений, по меньшей мере 4 гражданских погибли.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9:00 18 декабря

Детали: Сумская область: в течение дня 17 декабря враг обстрелял приграничье из различных видов вооружения. Всего было 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинской общинах. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малиновка, Новоданиловка, Темировка, Степное, Каменское, Малые Щербаки, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Новониколаевка, Белогорье, Ольговское, Преображенка, Плавни. Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Детали о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: россияне 5 раз за ночь били по Никопольщине. Попали по Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской общинах. В Никополе пострадал 59-летний мужчина, оказана медицинская помощь. В городе повреждены 5 частных домов, несколько хозяйственных построек и гимназия. В Марганецкой и Красногригорьевской общинах без пострадавших. Последствия атак еще выясняются.

Харьковщина: по области оккупанты наносили артиллерийские удары по приграничным районам области, без пострадавших. В Чугуевском районе подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

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Луганская область: россияне атаковали в районах Стельмаховки и Серебрянского лесничества. На Купянском направлении огневому поражению от россиян подверглись районы Невского, Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Диброву и Червонопоповку. Ситуация в области напряженная.

Донецкая область: в течение суток продолжались активные боевые действия вблизи Бахмута и Авдеевки. Россияне постоянно обстреливали Кураховскую общину – били по объектам критической инфраструктуры. Ситуация в области остается сложной, однако постепенно восстанавливается электроснабжение и связь. За минувшие сутки в Донецкой области: 1 погибший, 1 раненый.

Николаевская область: за прошедшие сутки враг наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: враг продолжает обстреливать населенные пункты области вдоль правого берега реки Днепр. По информации ГШ ВСУ, огневому воздействию, в частности, подверглись районы населенных пунктов Казацкое, Тягинка, Никольское, Днепровское, Республиканец, Новокаиры, Чаривне, Ольговка и Херсон. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. 36-летний мужчина, находившийся в машине, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Также оккупанты из миномета обстреляли пригород Херсона, село Степановку. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи. 1 женщина умерла от полученных ранений, еще 2 человека в больнице. Вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.

Всего в Херсонской области за прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов 3 человека погибли, 6 получили ранения.

Кроме того, российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру, что в селе Степановка. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, есть повреждения крыши и крыльца. Погибших или раненых нет.

Продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину. Продолжаются работы по расчистке дорог. Взрывотехники Нацполиции обследовали 8 гектаров территорий, изъяли 377 взрывоопасных предметов, уничтожили – 3. Пиротехники ГСЧС обследовали 10 гектаров территорий, изъяли и обезвредили 169 взрывоопасных предметов.

Относительно спокойно и без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской и Черкасской областях.