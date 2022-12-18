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На Херсонщині зловили колаборанта: за окупації був "головою сільради"

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 12:01
затриманий колаборант, фото СБУ

На Херсонщині СБУ затримала місцевого мешканця, який під час окупації росіянами обійняв посаду так званого голови Новорайської сільради.

Джерело: управління СБУ в Херсонській області

Дослівно: "У селі Новорайськ Бериславського району Херсонщини у ході стабілізаційних заходів співробітниками СБУ затримано місцевого мешканця.

Встановлено, що під час тимчасової окупації населеного пункту він добровільно обійняв посаду так званого "главы Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области"".

Деталі: Виконуючи завдання представників окупаційної влади у незаконно створеному органі, він здійснював:

  • організацію формування апарату окупаційної адміністрації у селі;
  • видання організаційних розпоряджень, пов’язаних з реалізацією окупаційної політики, напрямів у сфері бюджетних відносин (в т.ч. перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування, перехід на розрахунки російським рублем);
  • збір інформації та формування списків осіб, які відносяться до незахищених верств населення, які в подальшому передавав представникам окупаційної адміністрації Бериславського району;
  • організацію взаємодії із керівництвом так званим "головою військово-цивільної адміністрації Бериславського району Херсонської області" Андрієм Костюком;
  • заходи до фактичної перереєстрації суб’єктів господарювання с. Новорайське в незаконно створених окупаційною владою податкових органах на території Херсонської області.

Крім того, так званий "голова" надавав інформацію військовим РФ щодо порожніх домівок для розміщення особового складу. Заручившись підтримкою окупаційних військ, він проводив серед селян "роз’яснювальну" роботу з метою схиляння їх до співпраці з окупантами та відмови від комунікації з громадянами на підконтрольній владі України території.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження пособника окупантів та затримали його.

ВІДЕО ДНЯ

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна дільність) Кримінального кодексу України, його взяли під варту.

Теми: Херсонська областьСБУ
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