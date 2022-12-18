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На Херсонщине поймали коллаборанта: при оккупации был "главой сельсовета"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 11:01
На Херсонщине поймали коллаборанта: при оккупации был главой сельсовета
задержанный коллаборант, фото СБУ

На Херсонщине СБУ задержала местного жителя, который во время оккупации россиянами занял должность так называемого председателя Новорайского сельсовета.

Источник: управление СБУ в Херсонской области

Дословно: "В селе Новорайск Бериславского района Херсонщины в ходе стабилизационных мероприятий сотрудниками СБУ задержан местный житель.

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Установлено, что во время временной оккупации населенного пункта он добровольно занял должность так называемого "главы Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области"".

Детали: Выполняя задачи представителей оккупационной власти в незаконно созданном органе, он осуществлял:

  • организацию формирования аппарата оккупационной администрации в селе;
  • издание организационных распоряжений, связанных с реализацией оккупационной политики, направлений в сфере бюджетных отношений (в т.ч. переход субъектов хозяйствования села на российскую систему регистрации и налогообложения, переход на расчеты российским рублем);
  • сбор информации и формирование списков лиц, относящихся к незащищенным слоям населения, которые в дальнейшем передавал представителям оккупационной администрации Бериславского района;
  • организацию взаимодействия с руководством так называемым "главой военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области" Андреем Костюком;
  • меры по фактической перерегистрации субъектов хозяйствования с. Новорайское в незаконно созданных оккупационными властями налоговых органах на территории Херсонской области.

Кроме того, так называемый "глава" предоставлял информацию военным РФ относительно пустых домов для размещения личного состава. Заручившись поддержкой оккупационных войск, он проводил среди жителей села "разъяснительную" работу с целью склонения их к сотрудничеству с оккупантами и отказа от коммуникации с гражданами на подконтрольной власти Украины территории.

ВИДЕО ДНЯ

Сотрудники СБУ установили местонахождение пособника оккупантов и задержали его.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, его взяли под стражу.

Темы: Херсонская областьСБУ
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