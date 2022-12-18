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Окупанти обстріляли центр Херсона: 3 постраждалих

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 11:16
Окупанти обстріляли центр Херсона: 3 постраждалих
Наслідки російських ударів по Херсону 16 грудня. Фото ілюстративне з Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича

Вранці 18 грудня російські загарбники обстріляли центр Херсона, у результаті чого 3 людей отримали поранення.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Херсон. По центру міста завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання".

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Деталі: Представник ОП зазначив, що один поранений у важкому стані. 

Усім постраждалим надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби.

Теми: Херсонвійна
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