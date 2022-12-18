Окупанти обстріляли центр Херсона: 3 постраждалих
Неділя, 18 грудня 2022, 12:16
Вранці 18 грудня російські загарбники обстріляли центр Херсона, у результаті чого 3 людей отримали поранення.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Херсон. По центру міста завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання".
Деталі: Представник ОП зазначив, що один поранений у важкому стані.
Усім постраждалим надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби.
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